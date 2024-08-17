Владивосток, 17 августа, 2024, 08:32 — ИА Регнум. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов будет принимать участие в боях с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко.

Правительство Приморского края Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов

«Бойцы отряда «Тигр», которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, подразделение возглавил вице-губернатор края. Кожемяко выразил уверенность, что военные Приморья доблестно выполнят поставленные задачи и вернутся домой.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов проинформировал, что российские военнослужащие уничтожили большую часть украинских военных, вторгшихся в Курскую область. Он добавил, что противник несёт такие потери, которые он не нёс за весь период спецоперации.

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ, отметив, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.