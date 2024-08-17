Москва, 17 августа, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Более 20 украинских военных добровольно сдались в плен на курском направлении, сообщил источник в силовых структурах.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка», — цитирует «Газета.Ru» представителя российских силовых структур.

Отмечается, что перед сдачей в плен украинские военные вышли на связь через канал FREE_SOLDIER2022.

Как передавало ИА Регнум, Курскую область атаковали около 12 тыс. военных Вооружённых сил Украины, среди них было много иностранцев, заявил 14 августа заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, «везде слышалась польская, английская и французская речь». Генерал предположил, что большая часть наёмников уже уничтожена.

Вероломное нападение ВСУ на Курскую область разработали с непосредственным участием НАТО и западных спецслужб. Действующий киевский режим — это «детище» Запада, который накачивает ВСУ оружием, натаскивает инструкторами, доставляет информацию и раздаёт приказы. Власти США лгут, говоря о своей непричастности к атакам на российский регион, подчеркнул помощник президента РФ Николай Патрушев.