Владивосток, 17 августа, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Комиссия Дальневосточного управления Ростехнадзора создана для расследования энергоаварии в Приморском крае. Об этом 17 августа сообщила исполняющая обязанности министра энергетики региона Елена Шиш. Видео опубликовано в Telegram-канале правительства региона.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Создана комиссия по расследованию аварии (на сети 500 кВт. — Прим. ред.) Дальневосточного управления Ростехнадзора города Хабаровска», — уточнила Шиш.

Массовое отключение энергоснабжения произошло в Приморском крае 16 августа. Без света остались жители многих населённых пунктов. Власти сообщили, что причиной отключений стало замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что энергоснабжение полностью восстановлено в Приморском крае после масштабного отключения.

16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Минэнерго региона уточнило, что отключение произошло из-за масштабной аварии в генерации. Сбой затронул юг Приморского края, в том числе и Владивосток.

В связи с отключением электроэнергии все медицинские учреждения в Приморском крае были переведены на резервные источники питания.