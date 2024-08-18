У села Комаровка Курской области организованно сдались в плен российской армии 24 боевика из 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким известием ознаменован новый, 905-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

Со ссылкой на представителя российских силовых структур «РИА Новости» 17 августа отмечают, что враг решил сложить оружие, выйдя на связь по специально созданному для этого Telegram-каналу FREE_SOLDIER2022.

Ранее о том, что в Курской области военные ВС РФ взяли в плен несколько украинских военных, в том числе девушку, добровольно примкнувшую к украинским боевикам, написало издание «Украина. ру».

Тем временем экипаж Су-34 уничтожил скопление личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, соответствующие видеокадры обнародовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909377" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа экипажа Су-34 в курском приграничье

Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

А российские морпехи из 810-й бригады ВС РФ ликвидировали в Курской области моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, вооруженную бронетехникой стран НАТО. По словам офицера подразделения морской пехоты с позывным Ветер, речь идёт о 20 украинских военных.

«Уничтожено два американских бронеавтомобиля HMMWV, несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar производства США», — рассказал командир подразделения.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.