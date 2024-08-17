Курск, 17 августа, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинскую бронемашину «Козак» в приграничном районе Курской области. Об этом 17 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

На кадрах объективного контроля видно, как военнослужащий — оператор «Ланцета» уничтожает боевую бронемашину противника в районе сосредоточения вражеской техники.

Как сообщало ИА Регнум, также в курском приграничье разведчики группировки войск «Север» с применением разведывательного БПЛА выявили колёсную многоцелевую боевую бронемашину ВСУ Shield итальянского производства. Бойцы ВС России поразили технику «Ланцетом».

За сутки украинские вооружённые формирования потеряли до 220 военных в боях на курском направлении. Также были уничтожены 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортеров и семь боевых бронированных машин. Кроме того, ВС России поразили три пусковые установки РСЗО HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии противника, отметил 16 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.