Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 17 августа, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Альпинистке из Индии, которая на высоте 5200 метров сорвалась с тропы во время восхождения на Эльбрус, оказали помощь спасатели МЧС России. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Александр Погожев ИА REGNUM Гора Эльбрус

Уточняется, что 29-летняя альпинистка совершала восхождение на Эльбрус в составе незарегистрированной группы из двух человек. На высоте 5200 метров спортсменка сорвалась со склона и запросила помощь. Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия, эвакуировали пострадавшую на поляну Азау и передали в руки медикам.

Выдвинувшиеся на место спасатели эвакуировали альпинистку в посёлок на поляну Азау, где передали медикам. В спасательной операции были задействованы шесть человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в мае на Эльбрусе двое туристов из Москвы потерялись на высоте 5 тысяч метров. Туристы совершали восхождение в составе незарегистрированной группы из двух человек.

20 апреля турист в шортах потерялся в горах Красной Поляны на высоте около 1500 метров. Мужчина сбился с пути и потерялся на крутом и скользком склоне, и затем позвонил спасателям, которые восемь часов разыскивали его.