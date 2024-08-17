Спасатели оказали помощь альпинистке из Индии, упавшей с тропы на Эльбрусе
Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 17 августа, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Альпинистке из Индии, которая на высоте 5200 метров сорвалась с тропы во время восхождения на Эльбрус, оказали помощь спасатели МЧС России. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Уточняется, что 29-летняя альпинистка совершала восхождение на Эльбрус в составе незарегистрированной группы из двух человек. На высоте 5200 метров спортсменка сорвалась со склона и запросила помощь. Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия, эвакуировали пострадавшую на поляну Азау и передали в руки медикам.
Выдвинувшиеся на место спасатели эвакуировали альпинистку в посёлок на поляну Азау, где передали медикам. В спасательной операции были задействованы шесть человек из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в мае на Эльбрусе двое туристов из Москвы потерялись на высоте 5 тысяч метров. Туристы совершали восхождение в составе незарегистрированной группы из двух человек.
20 апреля турист в шортах потерялся в горах Красной Поляны на высоте около 1500 метров. Мужчина сбился с пути и потерялся на крутом и скользком склоне, и затем позвонил спасателям, которые восемь часов разыскивали его.