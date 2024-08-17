Курск, 17 августа, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом 17 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Лётчики получили от разведки подтверждение уничтожения целей. После этого экипаж успешно вернулся на аэродром вылета.

Как сообщало ИА Регнум, истребитель Су-34 ВКС России ударил по зенитному ракетному комплексу С-125 ВСУ в районе населённого пункта Рябина в Сумской области. Удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35. В результате ракетного удара по позиции ПВО полностью уничтожен зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125.

С 10 по 16 августа силы ПВО России сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, а также восемь тактических ракет «Точка-У», 11 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США и «Бук-М1», 70 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 543 беспилотных летательных аппарата.