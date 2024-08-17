Херсонская область, 17 августа, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования прекратили попытки высадки на левобережье Днепра. Об этом 17 августа заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

«В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться», — приводят его слова «Известия».

По словам Сальдо, противник стал чаще переходить к террору мирных граждан. Для жителей сёл наибольшую опасность представляют залетающие на несколько километров от реки дроны, которых раньше здесь не видели.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа военнослужащий группировки войск «Днепр» Вооружённых сил РФ с позывным Икс рассказал о сорванной попытке ВСУ переправиться примерно на 20 десантных лодках через Днепр в направлении Кинбурнской косы. По его словам, около 04:00 мск украинская армия предприняла масштабную попытку форсировать реку, однако разведчики российских войск отследили действия бойцов ВСУ ещё на правом берегу Днепра. Часть плавсредств противника уничтожили в дальней морской зоне, часть подорвались на минах у береговой оборонительной линии.

В конце февраля Владимир Сальдо сообщил, что село Крынки на левом берегу Днепра и его окрестности полностью зачищены российскими военными.