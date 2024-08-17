Владивосток, 17 августа, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Энергоснабжение полностью восстановлено в Приморском крае после масштабного отключения. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

Отмечается, что работы над восстановлением электроснабжения продолжались всю ночь. Энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями, действуя поэтапно, подключили к энергоснабжению всех потребителей.

«В 06:58 (23:58 16 августа мск) все потребители подключены. Электросетевой комплекс ДРСК в Приморье работает в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что причиной массового отключения электричества в Приморском крае могло стать замыкание на Лучегорской ГРЭС.

16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Минэнерго региона уточнило, что отключение произошло из-за масштабной аварии в генерации. Сбой затронул юг Приморского края, в том числе и Владивосток.

В связи с отключением электроэнергии все медицинские учреждения в Приморском крае были переведены на резервные источники питания.