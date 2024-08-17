В Приморье полностью восстановлена подача электроэнергии
Владивосток, 17 августа, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Энергоснабжение полностью восстановлено в Приморском крае после масштабного отключения. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).
Отмечается, что работы над восстановлением электроснабжения продолжались всю ночь. Энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями, действуя поэтапно, подключили к энергоснабжению всех потребителей.
«В 06:58 (23:58 16 августа мск) все потребители подключены. Электросетевой комплекс ДРСК в Приморье работает в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.
Ранее ИА Регнум сообщало, что причиной массового отключения электричества в Приморском крае могло стать замыкание на Лучегорской ГРЭС.
16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Минэнерго региона уточнило, что отключение произошло из-за масштабной аварии в генерации. Сбой затронул юг Приморского края, в том числе и Владивосток.
В связи с отключением электроэнергии все медицинские учреждения в Приморском крае были переведены на резервные источники питания.