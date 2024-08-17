Москва, 17 августа, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Невозвратный тариф могут ввести в российских гостиницах. С соответствующим предложением выступили в Министерстве экономического развития.

hotelvisit.ru Гостиница

Согласно инициативе, при бронировании номера в отеле туристы смогут выбрать возвратный или невозвратный тариф.

В первом случае предусматривается полный возврат внесённых при бронировании денежных средств. Исполнитель ожидает потребителя до расчётного часа дня, следующего за днём запланированного заезда. Затем клиент вправе отказаться от договора и аннулировать бронирование.

При невозвратном тарифе предусмотрено удержание исполнителем уплаченной ему платы (в полном или частичном объёме) при отказе от бронирования или незаселении потребителя в средство размещения.

Потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование до заключения договора в качестве альтернативы возвратному.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что с принятием документа увеличится доступность проживания для гостей благодаря возможности бронирования по более низким ценам. Отели смогут более эффективно планировать свою деятельность и снизить затраты.

Как сообщало ИА Регнум, с 2025 года всем российским регионам могут разрешить самостоятельно вводить туристический сбор и устанавливать его размер. Решение вводить или не вводить плату в своих муниципалитетах каждый регион будет принимать самостоятельно на уровне локального законодательства. По мнению экспертов, сбор может помочь компенсировать износ инфраструктуры, вызванный постоянным потоком туристов, и обеспечить финансирование для её поддержания.