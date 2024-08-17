Курск, 17 августа, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Российские военные за два дня взяли в плен на курском направлении пять украинских боевиков, один из них — член нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 16 августа рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апти Алаудинов

«Вчера взяли в плен двоих укропов (украинцев. — Ред.), пока мы их не можем вытащить оттуда с передовой. Сегодня взяли в плен трёх укропов: одного «азовца» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из третьей отдельной штурмовой бригады и двоих бойцов 61-й бригады», — уточнил он в Telegram-канале.

Также генерал отметил, что в течение дня были подбиты по пять боевых бронированных машин и пикапов ВСУ, робот-дрон разминирования и танк.

Противник бросает на курское направление все силы и средства. Российские бойцы уничтожат все резервы противника, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа Апти Алаудинов доложил, что обстановка на курском направлении нормальная, подконтрольная российским войскам.

В Минобороны РФ заявили о дистанционном минировании в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области. С 6 по на 16 августа украинские военные потеряли до 2860 человек за время боевых действий на курском направлении. Кроме того, противник лишился нескольких сотен единиц техники, в том числе 41 танка и 40 бронетранспортёров.

В результате атак ВСУ на Курскую область пострадали и поступили в медицинские учреждения более 140 человек, включая 10 детей, проинформировал 16 августа врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.