Оттава, 17 августа, 2024, 03:24 — ИА Регнум. Канада вместе с странами Запада ведёт необъявленную войну против России, подтверждением служит разрешение Украине использовать канадское оружие на российской территории. Соответствующее заявление 16 августа сделало российское посольство в Оттаве.

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«У нас никогда не было иллюзий по поводу так называемой сдержанности Запада. Это всё ложь и фейки. Кабинет (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо только что подтвердил, что он ведет — вместе с остальным коллективным Западом — необъявленную войну против России», — пояснили представители посольства в беседе с «РИА Новости».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявило минобороны Канады, Вооружённые силы Украины могут применять переданное Киеву канадское оружие на территории России. Заявление от МО Канады последовало после террористического нападения ВСУ на Курскую область, где погибли и были ранены мирные жители.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Власти киевского режима обсуждали планирующуюся атаку ВСУ на Курскую область «с западными партнёрами». В этом признался в интервью британской газете The Independent советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Западные союзники Украины, в свою очередь, утверждают, что они не были заранее проинформированы о нападении на Курскую область.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России.