Милуоки, США, 17 августа, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Вылетевший в Цинциннати борт кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса вынужденно вернулся в аэропорт Милуоки по причине механической неисправности. Об этом 16 августа проинформировало издание The Daily Beast со ссылкой на представителя политика.

today24. pro Самолёт Trump Force Two

«Была обнаружена проблема с уплотнителем двери. После сообщения о чрезвычайной ситуации, самолёт Trump Force Two вернулся в Милуоки», — уточнила пресс-секретарь Вэнса Тейлор ван Кирк.

По её словам, после устранения неисправности борт благополучно вылетел по первоначальному маршруту.

В издании указали, что инцидент произошёл с 22-летней моделью Boeing 737-800.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа самолёт, в котором находился экс-президент США Дональд Трамп, из-за технических неполадок изменил свой курс и сел в аэропорту другого города. Политик летел в американский город Бозман, где планировал провести предвыборный митинг. Проблемы у самолёта заставили экипаж приземлиться в аэропорту Биллингса, приблизительно в 230 км от пункта назначения. Из-за происшествия Трампу пришлось пересесть в частный самолёт и вылететь к месту проведения митинга.