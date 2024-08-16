Вашингтон, 17 августа, 2024, 01:56 — ИА Регнум. В США повсеместно преследуют тех, кто якобы работает на российское правительство в нарушение законодательства об иноагентах. Местные власти окончательно встали на путь тотальной цензуры, прокомментировал рейд ФБР в доме политолога и телеведущего Первого канала Дмитрия Саймса посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Дипломат выразил обеспокоенность происходящим.

«Нынешние наскоки властей США на телеведущего Первого канала — один из многих фактов разворачивающейся здесь с новой силой «охоты на ведьм». Всё это на фоне электоральной президентской кампании… Вашингтон погряз в «двойных» стандартах в области демократии и свободы слова. Неугодными объявляются сотни людей лишь за то, что они осмеливаются прекословить политике администрации. Им запрещают иметь собственную точку зрения. Взломы жилья, обыски, изъятие документов — вот небольшой перечень действий американских спецслужб», — отреагировал Антонов.

Российский посол обвинил Вашингтон в нарушении собственных канонов, предусмотренных первой поправкой к конституции США. При этом местные чиновники продолжают читать нотации всему миру о правах человека и демократических ценностях, добавил Антонов.

Как передавало ИА Регнум, по данным издания Rappahannock News, 13 августа ФБР провело обыски в доме Дмитрия Саймса в Виргинии и изъяло различные вещи. Отмечалось, что политолог «тесно связан» с администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Кроме того, он значился в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Однако авторы доклада не смогли найти связь Трампа и России, а также выявить якобы посредничество Саймса и Москвы.

Телеведущий, в свою очередь, заявил, что его никто не уведомлял об обыске. По его словам, он находится в Москве и не был в Соединённых Штатах с октября 2022 года.