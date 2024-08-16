Бухарест, 17 августа, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Несколько украинцев совершили нападение на пограничный патруль на румынско-украинской границе, пытаясь проникнуть в Румынию. Об этом 16 августа сообщило издание PresaSM.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

По данным журналистов, нападавшие разоружили пограничников и отняли у них боеприпасы. Затем мужчины скрылись. На их поиски румынские силовики подняли вертолёт.

«Пограничники в Тарна-Маре были уведомлены о том, что патруль украинских пограничников подвергся нападению со стороны нескольких неизвестных, трое из них незаконно пересекли границу, прибыв в Румынию», — поясняется в публикации.

Позднее оказалось, что сбежавших было двое. Беглецов задержали в близлежащих сёлах. Один из украинцев показал участок в приграничной зоне, где спрятано оружие, которое он отобрал у пограничников. Утверждается, что мужчины попросили политического убежища. С задержанными проводятся следственные действия под руководством прокурора Румынии.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда, базирующегося в Закарпатской области, Леся Фёдорова проинформировала, что количество погибших украинцев, чьи тела извлекли из реки Тисы на границе с Румынией и Венгрией, возросло до 37. По её словам, только в 2024 году обнаружили 17 тел.

В мае украинские СМИ писали, что в Румынию с начала специальной военной операции сбежали 11 тыс. украинских мужчин призывного возраста.

С 18 мая на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Возраст призывников снизили до 25 лет. Документ также установил новые требования к военнообязанным, включая введение крупных штрафов за неявку в военкомат и заочное вручение повестки.