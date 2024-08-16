Берлин, 17 августа, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Следы проникновения обнаружены на четвёртом военном объекте бундесвера, расположенном в немецком Гархинге возле Мюнхена, столицы Баварии. Об этом 16 августа сообщило издание Bild.

Christoph Reichwein/Global Look Press

Как рассказал изданию представитель командования, повреждение обнаружено в ходе проверок 15 августа во внешнем ограждении у казармы бундесвера. При этом нет указаний на то, что кто-то проник в здания на территории казарм. Уточняется, что в Гархинге также расположен Центральный институт медико-санитарной службы. Расследование инцидента в Гархинге продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в казармах бундесвера под Мюнхеном обнаружили следы взлома на заборе, ведущем к водопроводным сооружениям. Комендатура приняла решение приостановить подачу воду в казарме и проверить её. Военнослужащим в это время раздали канистры с водой. После проделанной экспертизы воду признали чистой и разрешили её потреблять дальше.

Дыру в ограждении обнаружили военные, усилившие контроль над объектами водоснабжения после инцидентов в казармах в Кёльне и на базе НАТО в Гайленкирхене.

14 августа в Кёльне опечатали казармы бундесвера в связи с проверкой на предмет возможной диверсии. Вместе с тем не исключалось, что было совершено несанкционированное проникновение в казармы. Также допускалась возможность загрязнения водопроводной воды. Военных и гражданских попросили не употреблять её. Агентство DPA сообщило, что пока подозрения о диверсии не оправдались, и дело квалифицируется как незаконное проникновение на режимный объект.