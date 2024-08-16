Николаев, Украина, 16 августа, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Большое число западных журналистов съехалось в Сумы и Запорожье на фоне подготовки Вооружёнными силами Украины атак на Курскую и Запорожскую АЭС. Об этом 16 августа сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«В Сумах и Запорожье целый съезд западных журналистов», — уточнил Лебедев.

Кроме того, Лебедев указал, что террористическую атаку на атомные электростанции (АЭС), запланированную ВСУ, курируют западные спецслужбы, в основном Британия.

Смысл вероятной атаки на Курскую и Запорожскую АЭС заключается в обвинении России в невозможности управлять атомными станциями, это приведёт к катастрофе. В МАГАТЭ уже подготовили соответствующее заявление, указал Лебедев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным представителя российского силового ведомства, ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества.

Военкор Марат Хайруллин отмечал со ссылкой на осведомлённые источники, что ВСУ готовят взрыв «грязной» бомбы. По данным Хайруллина, украинская армия намерена нанести удар по местам хранения отработанного топлива атомных электростанций.