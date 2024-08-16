Москва, 16 августа, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 16 августа впервые нанесли удары западными ракетами по гражданским объектам Курской области. Скорее всего, это были HIMARS, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Sgt. John Schoebel/Global Look Press

«Впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими Himars. В результате атаки на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен, погибли волонтеры, оказывавшие помощь эвакуируемому мирному населению», — говорится в официальном ответе дипломата на возможное применение ВСУ в Курской области реактивных систем залпового огня западного производства.

Захарова подчеркнула, что виновные в бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа врио главы Курской области Алексей Смирнов подтвердил разрушение автомобильного моста через реку Сейм в Глушковском районе в результате удара ВСУ.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ составляют до 2860 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 16 августа.