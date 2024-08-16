Вашингтон, 16 августа, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Политолог, ведущий Первого канала Дмитрий Саймс предположил, что обыск в его доме в США мог быть проведён под воздействием руководителей киевского режима или украинских активистов, которые уговорили Вашингтон пойти на такой шаг.

Алексей Даничев / РИА Новости

Обыски в доме Саймса провело ФБР. По данным СМИ, в доме политолога представители бюро побывали дважды. ФБР от комментариев отказалось, отметив лишь, что действия бюро были санкционированы судом.

«У меня такое ощущение, что, может быть, мы имеем дело с ситуацией, когда украинские власти, украинские активисты как-то сотрудничали с американскими властями и уговорили американские власти организовать подобного рода атаку на американского гражданина неподалёку от американской столицы», — сказал Саймс в эфире Первого канала.

В данной ситуации «хвост вертит собакой», что является для американской юстиции позором, добавил политолог.

Как передавало ИА Регнум, ранее Саймс также заявил, что об обыске его никто не уведомлял, а сам он не был в США с 2022 года, и потому в его доме не могло быть найдено ничего, связанного с его нынешней деятельностью.

Американские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах ранее высказывали предположения, что Саймса подозревают в связях с командой кандидата в президенты США Дональда Трампа, в том числе в возможном посредничестве в якобы имевшем место «вмешательстве» России в президентские выборы в США на стороне Трампа.

7 августа ФБР провело обыски в доме и автомобиле бывшего американского разведчика, офицера морской пехоты США в отставке Скотта Риттера в городе Делмаре. По данным местных СМИ, агенты вынесли из дома экс-разведчика свыше 20 картонных коробок. Риттер заявил, что обыски являются актом запугивания со стороны властей США из-за его сотрудничества с российскими СМИ.