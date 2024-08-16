Керчь, Крым, 16 августа, 2024, 20:34 — ИА Регнум. В Керчи после ночной ракетной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) объявили угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня реагирования. Об этом 16 августа сообщила администрация города в своём Telegram-канале.

ИА REGNUM

Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«На время проведения обследования и ремонтных работ ограничено движение на участке улице Советской. Керченским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» будет организован подвоз воды в центральной части города»,— говорится в сообщении.

Мэрия оценивает ситуацию в городе как стабильную, все органы власти работают в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 августа силы ПВО РФ отразили групповой удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Все ракеты были уничтожены.

В ночь на 16 августа движение по Крымскому мосту в обе стороны приостанавливалось на четыре часа. О причинах приостановки не сообщалось.