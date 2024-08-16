Коллекционный самолёт Fouga Magister разбился во время авиашоу во Франции
Le Figaro: коллекционный самолёт Fouga Magister упал во время авиашоу во Франции
Департамент Вар, Франция, 16 августа, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Коллекционный самолёт Fouga Magister, который принадлежит французскому авиаклубу, разбился в ходе авиашоу на юге Франции, сообщило 16 августа издание Le Figaro со ссылкой на источник.
«В ходе авиашоу патрульных самолётов частный коллекционный самолет Fouga Magister, использовавшийся ВВС Франции с 1964 по 1980 год, упал в море у побережья Лаванду в департаменте Вар», — сказано в публикации.
В материале уточняется, что пилот не смог покинуть самолёт, так как он не оборудован катапультирующимся креслом.
Префектура департамента Вар позднее информировала, что авиашоу было остановлено, а спасатели начали поисковые работы в море.
Как передавало ИА Регнум, в июне на авиашоу в Португалии столкнулись два самолёта из команды воздушной акробатики Yakstars, один человек погиб и ещё один пострадал.
В августе 2023 года истребитель МиГ-23 потерпел крушение во время демонстрационного полёта на авиашоу в американском штате Мичиган. В момент выполнения в воздухе одного из манёвров самолёт стал терять высоту и в итоге врезался в автостоянку перед жилым домом. Пилоты успели катапультироваться, их обнаружили и госпитализировали. Кроме пилотов, больше никто не пострадал, однако авиашоу после происшествия было остановлено.