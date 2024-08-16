Департамент Вар, Франция, 16 августа, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Коллекционный самолёт Fouga Magister, который принадлежит французскому авиаклубу, разбился в ходе авиашоу на юге Франции, сообщило 16 августа издание Le Figaro со ссылкой на источник.

Global Look Press

«В ходе авиашоу патрульных самолётов частный коллекционный самолет Fouga Magister, использовавшийся ВВС Франции с 1964 по 1980 год, упал в море у побережья Лаванду в департаменте Вар», — сказано в публикации.

В материале уточняется, что пилот не смог покинуть самолёт, так как он не оборудован катапультирующимся креслом.

Префектура департамента Вар позднее информировала, что авиашоу было остановлено, а спасатели начали поисковые работы в море.

Как передавало ИА Регнум, в июне на авиашоу в Португалии столкнулись два самолёта из команды воздушной акробатики Yakstars, один человек погиб и ещё один пострадал.

В августе 2023 года истребитель МиГ-23 потерпел крушение во время демонстрационного полёта на авиашоу в американском штате Мичиган. В момент выполнения в воздухе одного из манёвров самолёт стал терять высоту и в итоге врезался в автостоянку перед жилым домом. Пилоты успели катапультироваться, их обнаружили и госпитализировали. Кроме пилотов, больше никто не пострадал, однако авиашоу после происшествия было остановлено.