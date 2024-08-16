Берлин, 16 августа, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В казармах бундесвера под Мюнхеном обнаружили следы взлома, сообщает немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На заборе, ведущем к водопроводным сооружениям казармы, была обнаружена дыра», — говорится в публикации.

Сперва в казарму прибыли полицейские, а затем место взлома осмотрели сотрудники службы госбезопасности.

В свою очередь комендатура приняла решение приостановить подачу воды в казарме и проверить её. Военнослужащим в это время раздали канистры с водой. После проделанной экспертизы воду признали чистой и разрешили её потреблять дальше.

При этом немецкая спецслужба на данный момент не связывает произошедшее с возможной диверсией в Кёльне.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа в Кёльне опечатали казармы бундесвера в связи с проверкой на предмет возможной диверсии. Вместе с тем не исключалось, что было совершено несанкционированное проникновение в казармы. Также допускалось возможность загрязнения водопроводной оводы. Военных и гражданских попросили не употреблять её.

Казармы расположены рядом с аэропортом Кёльна. Всего там могут находиться 4,3 тысячи военных и 1,2 тысячи гражданских служащих. На территорию базы никого не впускают, а военных призвали сообщать об обнаружении неизвестных лиц.