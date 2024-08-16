Москва, 16 августа, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Герой России, заместитель председателя общественного совета Рязанского района столицы Аркадий Корольков помог обновить легендарную военную технику, выставленную в сквере имени Фёдора Полетаева, сообщает АГН «Москва».

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В сквере проводится благоустройство территории, вскоре он откроется для посетителей. Герой России отметил, что военная техника советских времён, находящаяся на территории сквера, нуждалась в особом подходе.

На одной из встреч жители района попросили Королькова помочь с покраской военных машин, однако выяснилось, что обновлять их необходимо по специальным технологиям.

«Я обратился к специалистам, которые провели необходимые работы, сделали всё аккуратно, и теперь все образцы выглядят как новые», — рассказал Корольков.

Сейчас в сквере имени Полетаева размещены танк Т-80Б, командно-штабная машина на базе БТР-60ПБ, истребитель МиГ-29, вертолёт Ми-8ТВ и другая военная техника. Все боевые машины находятся в свободном доступе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что легендарный Танк Т-70 эпохи Великой Отечественной прибыл из Мелитополя в Петербург на реставрацию. Работа по его восстановлению включала в себя поиск составных частей для двигателей у других машин, а также специальное воссоздание отдельных компонентов на заводе.