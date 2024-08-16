Москва, 16 августа, 2024, 19:36 — ИА Регнум. ВС России ударом комплекса «Искандер» уничтожили украинский Су-24 на аэродроме «Днепр» в Днепропетровской области. Об этом 16 августа сообщили в Министерстве обороны России, опубликовав кадры уничтожения воздушного судна.

Кадр из видео

«Средствами разведки была вскрыта подготовка к боевому вылету бомбардировщика Су-24 на аэродроме ВСУ «Днепр» в Днепропетровской области. Технический персонал осуществлял подвес авиационных средств поражения к пилонам самолёта», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

После этого российский расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанёс удар по стоянке авиационной техники во время подвеса к бомбардировщику Су-24 ВСУ крылатых ракет Storm Shadow (SCALP-EG).

Отмечается, что в результате удара были полностью уничтожен как бомбардировщик, так и боеприпасы, готовившиеся к подвесу.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа Минобороны доложило, что российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области. Кроме того, ВС России пресекли подход резервов для ВСУ в приграничье Курской области.

Днём ранее российские войска ударом комплекса «Искандер» уничтожили в Сумской области пусковую установку HIMARS, из которой велись обстрелы Курской области. Также был уничтожен дополнительный пакет снарядов установки.

В этот же день Искандер-М» уничтожил колонну и 15 топливозаправщиков в районе населённого пункта Лубны в Сумской области Украины. Авиацией были нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки.