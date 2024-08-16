Курск, 16 августа, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Российский военнослужащий, который сжёг боевую машину пехоты (БМП) ВСУ в непосредственной близости от украинских боевиков, будет представлен к награде, сообщил 16 августа Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомлённый источник.

Кадр из видео

По этим данным, 11 августа в Курской области оператор дрона ВС РФ заметил оставленную БМП противника. Шесть боевиков украинской армии скрывались в лесу.

Боец с позывным Армян вызвался отправиться на место на гражданском автомобиле и сжечь технику противника, которую военные ВСУ не заглушили, и сумел достичь своей цели, сказано в материале.

Как сообщалось ИА Регнум ранее, 30 июля министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск с юбилеем и вручил госнаграды десантникам, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции.

Также в июле Белоусов отметил заслуги подразделений Вооружённых сил РФ, участвовавших в освобождении населённых пунктов Песчаное в Харьковской области и Розовка в ЛНР. В письме главы Минобороны отмечалось, что военнослужащие 15-го гвардейского мотострелкового полка, а также 13-го гвардейского танкового полка проявили мужество и самоотверженность, и более тысячи бойцов получили государственные и ведомственные знаки отличия.

В июне министр обороны вручил высшие государственные награды — медали «Золотая Звезда», а также именное огнестрельное оружие военным, проявившим героизм и мужество при выполнении задач СВО.