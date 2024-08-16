Москва, 16 августа, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий уволен со своего поста, сообщает ТАСС.

Анвар Галеев / ТАСС

«Андрей Ильницкий ранее занимал должность советника министра обороны, но был уволен с должности», — сказано в публикации.

Когда именно было принято решение об увольнении, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера. Экс-министр обороны Сергей Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности.

Отдельным указом глава государства освободил Руслана Цаликова от должности первого замминистра обороны, Николая Панкова, Татьяну Шевцову и генерала-армии Павла Попова от должностей заместителей министра обороны.