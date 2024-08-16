ДНР, 16 августа, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Российский военный уничтожил украинский FPV-дрон ударом приклада автомата и остался жив, сообщает 16 августа Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео

В публикации уточняется, что всё произошло в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Дрон долго кружил возле бойца группы спецназа «Ахмат», который не растерялся и уничтожил его ударом приклада автомата.

Дрон взорвался, но боец уцелел.

Днём ранее в Сети появились кадры, как российский военный в зоне проведения спецоперации ударом головы сбил украинский FPV-дрон. Как видно на кадрах, сперва дрон зависает возле российского военного, после чего боец встаёт в стойку, в момент подлёта дрона делает выпад головой и сбивает его. После раздавшегося взрыва военный спокойно уходит в лес.

В мае российский боец палкой отогнал украинский дрон-камикадзе, пытавшийся его атаковать. Беспилотник пробовал добраться до военнослужащего с разных сторон, но тот укрывался за деревом и отбивался палкой. В Сеть выложили видео с этим противостоянием.

В апреле военкоры опубликовали видео, как солдат ВС России сбил украинский дрон-камикадзе вещмешком. Это происходило при эвакуации раненого. Сбитый беспилотник взорвался, атаковавший его боец получил лёгкие ранения.