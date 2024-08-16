Развязка МКАД — Алтуфьевское шоссе откроется после реконструкции осенью
Собянин: Алтуфьевская развязка на МКАД откроется после реконструкции осенью
Москва, 16 августа, 2024, 18:54 — ИА Регнум. На МКАД заканчиваются работы по реконструкции Алтуфьевской развязки, она откроется уже осенью 2024 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Алтуфьевская развязка улучшит движение по северному участку МКАД, Алтуфьевскому и Липкинскому шоссе, разгрузит альтернативные маршруты объезда на прилегающих улицах», — написал Собянин.
Таким образом, горожанам станет проще добираться до районов Лианозово, Бибирево и подмосковных Мытищ.
По словам мэра столицы, запуск Алтуфьевской развязки станет финальным этапом масштабной модернизации Московской кольцевой автодороги. На ней с 2012 года специалисты обновили 21 развязку с общей протяжённостью дорог свыше 180 км.
На участке реконструкции построят путепровод через МКАД, эстакаду-съезд для более удобного выезда с Алтуфьевского шоссе, а также участок главного хода магистрали, который соединяется с Московской кольцевой дорогой.
Собянин также сообщил, что в ходе выполнения работ все съезды будут реконструированы, а прилегающая территория благоустроена.