Санкт-Петербург, 16 августа, 2024, 18:26 — ИА Регнум. В Петербурге женщина выкупила за 250 тыс. рублей своего мужа, которого неизвестные избили и удерживали силой, сообщает 16 августа Telegram-канал «Mash на Мойке».

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, 34-летний мужчина из Нижнего Новгорода связался с бандитской группировкой. В какой-то момент его избили на Толубеевском проезде, угрожая оружием, заставили сесть в машину и увезли в другой регион.

Похитители связались с супругой заложника и потребовали выкуп в 250 тыс. рублей. Женщина собрала сумму и перевела преступникам, после чего жертву перевезли в Ленобласть, где он встретился с супругой.

Пара обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело, похитителей теперь разыскивают по горячим следам.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня в центре Москвы похитили гражданина Италии и России, гендиректора российского представительства европейской компании SIAD Rus Стефано Гуидотти. Злоумышленники отвезли мужчину в Брянск, где сутки держали в заранее подготовленном помещении.

Правоохранители задержали похитителей и освободили итальянца. По данным следствия, у него был конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.