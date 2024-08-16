Москва, 16 августа, 2024, 18:25 — ИА Регнум. На площадке «Культурный город» форума-фестиваля «Москва 2030» пройдёт сразу три концерта, в их числе — выступление дирижёра Юрия Башмета. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Помимо этого, культурные мероприятия состоятся в центре современного искусства «Винзавод», на Манежной и Болотной площадях и в спортивном комплексе «Лужники». Так, на территории «Винзавода» с 13 по 26 августа будет организована экспозиция «Конструкция творчества», спикеры встречи расскажут гостям о профессии строителя.

17 августа в 12:00 на Манежной площади проведут кулинарные шоу. Повара покажут, как готовить кундюмы на крапивном тесте и «космический бургер». 18 августа для москвичей и гостей столицы пройдёт диалог с Мариной Крамской, которая расскажет об истории становления столичного предпринимательства.

17 августа в 16:00 на Болотной площади эксперты проведут мастер-классы на тему индустрии моды. В это же время в первом павильоне «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной расскажут о различиях правил лидера команды в XX и XXI веках. 17 августа в 12:00 на этом же месте будет организована лекция «Дизайн городской среды», где спикером станет дизайнер Артемий Лебедев.

В «Манеже» 18 августа в 17:00 состоится лекция об искусственном интеллекте. Эксперты поделятся рекомендациями, которые помогут наладить учебный процесс при помощи нейросетей.