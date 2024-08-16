Амстердам, 16 августа, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Бывший командующий боснийских сербов 82-летний Ратко Младич упал в тюрьме в Гааге и ударился головой, сообщил 16 августа сын генерала Дарко.

Global Look Press Ратко Младич. 1995 год

В интервью изданию «Вечерне Новости» он рассказал, что инцидент произошёл на прошлой неделе. Дарко Младич, регулярно посещающий отца в тюрьме, приехал в Гаагу, но администрация учреждения сообщила, что его отец находится в больнице.

«Нам сообщили, что он потерял сознание стоя, упал и сильно ударился головой. Тогда его, полагаю, подняли. Нам сказали, что посещение в тюрьме не состоится, и мы отправились в городскую больницу, чтобы увидеть его», — сказал Дарко Младич.

Генерал, по его словам, во время визита в больницу был в сознании, но не смог вспомнить, как именно он упал. В госпитале Ратко Младич находился в течение двух дней, после чего его направили обратно в тюрьму.

Дарко Младич также заявил, что врачи тюрьмы в Гааге не оказывают его отцу достаточной помощи. Медики отрицают, что из-за их ошибок генерал Младич в апреле попал в больницу с почечной недостаточностью, но факты свидетельствуют именно об этом, сказал его сын.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2021 года суд приговорил генерала Младича к пожизненному заключению, признав виновным в военных преступлениях, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в Боснии и Герцеговине в 1995 году. Младич находится в тюрьме с 2011 года.

Дарко Младич ранее сообщал, что состояние здоровья его отца сильно ухудшилось. Генерал Младич очень слаб и двигается с трудом, отмечал его сын.