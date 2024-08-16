Берлин, 16 августа, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Киевский режим должен платить за ущерб экономике Германии после подрывов «Северных потоков», заявила 16 августа сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

Сергей Корсун ИА Регнум

«За экономический ущерб нашей стране из-за подрывов «Северных потоков» по, видимо, приказу (главы киевского режима Владимира) Зеленского, а не (президента России Владимира) Путина, как нам заверяли, должна платить Украина», — написала она в соцсети Х.

Депутат добавила, что любая финансовая поддержка, которая ложится на плечи немецких налогоплательщиков, должна прекратиться.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии. При этом издание отметило, что Зеленский лично одобрил план.

Британский эксперт Александр Меркурис считает, что появление в западной прессе публикаций о причастности главы киевского режима к подрыву «Северных потоков» говорит о подготовке смены в руководстве Киева.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нити полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.