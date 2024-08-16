Москва, 16 августа, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказала одному из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадиму Самойлову в регистрации товарных знаков «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Вадим Самойлов

Самойлов обратился с запросом в службу в 2023 году, решение было принято в августе 2024 года, передаёт «Газета.Ru».

Причиной отказа стал тот факт, что название рок-группы в точности совпадает с именем известной британской писательницы.

Как передавало ИА Регнум, в июне Роспатент зарегистрировал товарный знак немецкого производителя ликёра Jägermeister. Компания приостановила поставки продукции в Россию в ноябре 2022 года и подала иск к ликёро-водочному заводу «Кристалл», потребовав запретить продажу ликеров Alter Heiler и Konig Heiler, поскольку сочла эти напитки контрафактом. Позднее компании подписали мировое соглашение.

В феврале шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA, ушедший из России после начала спецоперации, сохранил возможность вернуться на рынок страны, продлив срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года.

В июне международная сеть кофеен Starbucks Corporation подала в Роспатент заявки на регистрацию 14 товарных знаков. Бренд объявил об уходе из России после начала спецоперации в 2022 году. Все активы компании в России были приобретены рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). Кофейни были переименованы в Stars Coffee, а на логотипе вместо русалки появилась девушка в кокошнике.