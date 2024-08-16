Киев, 16 августа, 2024, 17:54 — ИА Регнум. В Голосеевском парке Киева неизвестные забрали БМП с постамента памятника воинам-афганцам, сообщает украинское издание «Страна. ua».

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«В Голосеевском районе Киева (где расположен одноименный парк. — Прим. ред.) с памятника воинам-афганцам забрали БМП-1, сообщают очевидцы», — говорится в публикации.

Кто и куда отправил военную технику, не уточняется. По данным украинских источников, указанный памятник был установлен в Киеве в 2013 году.

Ранее ИА Регнум передавало, что в украинском городе Ровно неизвестные сбросили с постамента фигуры солдат, установленные в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 2022 году на Украине поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что было изменено 9859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское. По его словам, у такой политики нет и не может быть никакого будущего.