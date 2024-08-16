Москва, 16 августа, 2024, 17:39 — ИА Регнум. В результате несчастного случая на 38-м году жизни ушла из жизни актриса Малого театра Екатерина Васильева. Об этом на сайте государственного академического Малого театра сообщает его пресс-служба.

maly.ru Екатерина Васильева

Как указано в публикации, в четверг, 15 августа, из-за несчастного случая скончалась актриса Екатерина Васильева. Она была ученицей советского и российского актёра и режиссёра театра и кино Юрия Соломина.

«Подводить итоги в таком возрасте горько и несправедливо. Понятно, что остались несыгранными десятки ролей, сулившие дальнейший профессиональный рост. Но главное — впереди была целая жизнь, оборвавшаяся на самом взлете», — отметили в сообщении, добавив, что Малый театр выражает глубокие соболезнования родным и близким актрисы.

Представители театра отметили, что актриса ещё в студенческие годы получила диплом о прохождении курса «Комедия дель арте» преподаватели которого были из итальянского театра Пикколо театро ди Милано.

Васильева принимала участие в совместных проектах Малого театра и Союза театров Европы. Помимо этого, она несколько лет преподавала в училище имени Щепкина.

В Малом театре она выступала с 2011 года. На его сцене она исполнила 15 ролей, в том числе Софью из комедии «Недоросль», Настю из спектакля «Не было ни гроша, да вдруг алтын», Генриетту Английскую из постановки «Молодость Людовика XIV», а также Царицу из «Сказки о царе Салтане».