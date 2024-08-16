* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 16 августа, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов заместителя главного редактора телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Рената Давлетгильдеева. Об этом 16 августа сообщается на сайте ведомства.

Игорь Руссак/РИА Новости Ренат Давлетгильдеев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом))

«16 августа 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включён Р. М. Давлетгильдеев», — сказано в сообщении.

По данным Министерства, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Также он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранным СМИ, осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским в России и запрещено).

Кроме того, добавили в Минюсте, Давлетгильдеевявляется ведущим и шеф-редактором канала, принадлежащего иностранному агенту.

Также 16 августа Минюст внёс в реестр иностранных агентов Telegram-каналы «BRIEF Важное», BRIEF, «Незагарь» и «Сирена».

В этот же день Росфинмониторинг внёс Марию Певчих и Киру Ярмыш (обе являются физическими лицами, признанными в РФ иностранными агентами) в перечень террористов и экстремистов.