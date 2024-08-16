Москва, 16 августа, 2024, 17:19 — ИА Регнум. В 2024 году собрать портфель для российского школьника обойдётся в 5445 рублей, следует из результатов исследования сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Иван Шилов ИА Регнум

На покупку самого рюкзака придётся в среднем потратить 2950 рублей, на канцелярский набор — 1160. Пенал со всеми необходимыми принадлежностями обойдётся в 750 рублей, дневник — в 216 рублей, а на набор карандашей и ручек необходимо потратить около 369 рублей.

В исследовании отметили, что средняя стоимость школьной формы летом 2024 года составила 3944 рубля.

«А для первоклассников в расходы дополнительно войдут прописи (84 рубля), пластилин (160 рублей) и цветные карандаши (120 рублей). Тогда школьные принадлежности обойдутся в 5809 рублей (+ 364 рубля)», — указано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу» 55 тысяч детей получили школьные наборы. Помощь предоставляется детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям из новых регионов, а также детям, имеющим инвалидность, и детям участников СВО.