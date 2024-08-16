Владивосток, 16 августа, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Причиной массового отключения электричества в Приморском крае могло стать замыкание на Лучегорской ГРЭС. Местный Telegram-канал Newsbox24. tv опубликовал 16 августа видеозапись предполагаемой энергоаварии.

Кадр из видео

«Момент энергоаварии в Лучегорске, которая «потушила» большую часть Приморья», — говорится в подписи к видеозаписи.

16 августа в Приморском крае произошло массовое отключение электроэнергии. Минэнерго региона уточнило, что отключение произошло из-за масштабной аварии в генерации.

В связи с отключением электроэнергии все медицинские учреждения в Приморском крае были переведены на резервные источники питания.

Позднее и. о. министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш информировала, что порядка 60% территории Приморского края подключили к электроснабжению. Глава региона Олег Кожемяко, в свою очередь, сообщил, что полностью подключить регион после масштабной аварии на сетях планируется до конца текущих суток.