Николаев, Украина, 16 августа, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Авиация Украины активизировалась над аэродромом Мартыновка в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«Над мартыновским аэродромом всю неделю фиксируется активность, минимум раз в день украинские самолеты садятся и быстро взлетают», — отметил подпольщик, добавив, что аэродром могут использовать для снаряжения самолетов для ударов по Крыму.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа Лебедев заявил, что на Павлоградском механическом заводе на Украине произошёл взрыв, после которого началась продолжительная детонация.

14 августа он рассказал, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному складу в порту Одессы, в рядах ВСУ есть погибшие и раненые.

13 августа подпольщик проинформировал о ракетном ударе ВС РФ по складам ВСУ в Одесской области, расположенным рядом с портом Южный. По его информации, были поражены арсеналы, куда, предположительно, доставляли военные грузы из Румынии.

Ранее подполье сообщило об ударе российских войск по военной части на окраине Одессы. Были атакованы склады с боеприпасами. Взрыв услышали во всём городе, отмечалось в сообщениях.