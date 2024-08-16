Вирджиния, США, 16 августа, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило факт проведения обыска в доме политолога и ведущего ток-шоу на Первом канале Дмитрия Саймса, уточнив, что обыск был санкционирован судом.

Павел Бедняков/РИА Новости

«ФБР провело санкционированные судом действия правоохранительного характера. У нас нет каких-либо дополнительных комментариев, поскольку дело находится в активной стадии», — говорится в заявлении ФБР, которое приводит «РИА Новости».

Ранее в этот же день издание Rappahannock News заявило, что 13 августа ФБР провело обыски в доме Саймса в Виргинии и изъяло различные вещи. По данным издания, политолог «тесно связан» с администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Кроме того, он значился в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Однако авторы доклада не смогли найти связь Трампа и России, а также выявить якобы посредничество Саймса и Москвы.

Дмитрий Саймс, в свою очередь, заявил, что его никто не уведомлял об обыске. По его словам, он находится в Москве и не был в Соединённых Штатах с октября 2022 года.