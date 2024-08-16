Москва, 16 августа, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Около тысячи детей участников специальной военной операции прошли оплачиваемые стажировки в Москве за последние два года, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Mos.ru

В рамках программы «Лето в новом формате» стажировки проходят ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Речь идёт о воспитанниках семейных центров Москвы из многодетных и неполных семей, а также тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. С 2023 года в программе участвуют и дети из семей военных СВО.

Перед участием в программе с каждым стажёром заключается договор, после чего за ним закрепляется куратор от центра «Моя карьера» и наставник от работодателя. Летом 2024 года стажировки проходили в три потока. Подростки стажировались по четыре часа в день на протяжении месяца.

Каждый выбрал одно из 200 направлений и ознакомился с нюансами работы в той или иной профессии. Ребята стажировались в профессиях, связанных с транспортом, информационными технологиями, энергетикой, экологией, туризмом, социальной сферой, культурой и искусством, сельским хозяйством и не только.

Подростки проходили стажировки в центрах «Мои документы», в Главархиве Москвы, спортивных и досуговых центрах, учреждениях комплекса ЖКХ и ВДНХ.

Также они трудились в коммерческих организациях столицы. В их число вошли Мосгаз, Мослифт, Московский метрополитен, парк «Зарядье», культурные центры и библиотеки, спортивные школы. Успешно прошедшие стажировку получат стипендию в размере 25 879 рублей и персональную характеристику, которая пригодится при дальнейшем трудоустройстве.