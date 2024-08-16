Донецк, 16 августа, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Торговый центр «Галактика» в Петровском районе Донецка загорелся после обстрела ВСУ, сообщило «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило всё здание торгового центра, а в небо поднимается густой столп дыма. К месту происшествия прибыли бригады скорой помощи и пожарные.

«Горит «Галактика» после обстрела. Данных о жертвах пока не поступало», — сказал собеседник агентства.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела пострадали семь человек, в том числе один подросток. Также повреждения получило здание донецкой городской больницы №14.

Министерство здравоохранения республики позднее уточнило, что число пострадавших увеличилось до 11. Следственный комитет по факту обстрела возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа ВСУ ударили по Луганску 12 ракетами западного производства. Четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлёте к городу, вследствие падения обломков загорелась сухая трава. Удары ракет пришлись по складским помещениям, где находились цистерны с топливом, и по частному сектору, рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.