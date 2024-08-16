Курск, 16 августа, 2024, 15:55 — ИА Регнум. В Курской области для организации пунктов временного размещения для эвакуированных жителей приграничья используют дополнительные железнодорожные составы, сообщил журналистам 16 августа министр транспорта, экс-губернатор Курской области Роман Старовойт.

РИА Новости / Илья Питалев

В таких пунктах размещены более 2 тыс. человек, сказал министр.

«Совместно с РЖД были предоставлены дополнительные железнодорожные составы, в том числе для размещения временно перемещённых лиц на 2,4 тыс. человек. Используются железнодорожные составы как пункты временного размещения, потому что потребность большая», — отметил Старовойт.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ составляют до 2860 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 16 августа.

15 августа МЧС проинформировало о доставке в регион 1300 тонн гуманитарных грузов. За минувшие сутки в безопасные районы уехали более 720 жителей Курской области. В 14 регионах страны развернуто 177 пунктов временного размещения, в них находятся около 9500 человек, в том числе более 2500 детей. Большинство жителей приграничных районов Курской области уже отселили в безопасные места, заявило 14 августа МЧС.

14 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей Глушково и Глушковского района. В регионе, как и в Белгородской области, введён режим ЧС регионального уровня. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.