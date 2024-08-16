Санкт-Петербург, 16 августа, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы усиливают защиту Петербурга от беспилотных летательных аппаратов и других воздушных угроз, сообщил 16 августа губернатор Александр Беглов.

Замир Усманов / Global Look Press

Усиливается также и защита акватории Финского залива, отметил губернатор на конференции регионального отделения «Единой России».

«Идёт формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты акватории Финского залива. Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз», — сказал Беглов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. В состав Ленинградского округа вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

26 июля министр обороны Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на одном из полигонов Ленинградского военного округа. Глава ведомства ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей, управлению беспилотниками, стрельбе из миномётов, управлению огнём артиллерии, снайперской подготовке, армейской тактической стрельбе, управлению подразделениями.

2 марта в жилой дом на Пискарёвском проспекте в Петербурге врезался беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. Пострадали восемь человек. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над территорией Ленинградской области.