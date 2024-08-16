Москва, 16 августа, 2024, 15:57 — ИА Регнум. В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках» пройдёт выставка животных из приютов, которых посетители могут забрать домой, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Petrov Sergey/Global Look Press

Мероприятие состоится во Всемирный день защиты бездомных животных, 17 августа, с 11:00 до 17:00 на открытой площадке фестиваля городского хозяйства в спортивном комплексе «Лужники». По информации представителей столичной администрации, на выставку приедут рыжие щенки Эрик и Дэйл, метис хаски Лекси, котёнок Макан, трёхцветная кошка Перфекса, кот Дуб и полосатая кошка Лилит.

Также на форум-выставку привезут 20 питомцев из приютов, подведомственных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Животные привиты, здоровы и уже полностью готовы к переезду в новый дом.

В пресс-службе мэрии добавили, что волонтёры и специалисты организуют для гостей выставки полноценное знакомство с животными, расскажут об их возрасте, характере и особенностях, а также поделятся с будущими хозяевами рекомендациями по уходу.

На данный момент в столичных приютах живут более 16 тыс. животных. Посетить их можно в свободной форме в любой день с 13:00 до 17:00 (кроме понедельника и пятницы). При себе необходимо иметь паспорт.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Более чем на 30 площадках пройдут различные культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.