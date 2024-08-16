Москва, 16 августа, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Зюзинский суд в Москве отправил в СИЗО обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемому в поджоге автомобиля Росгвардии, в которой находились сотрудники правоохранительного органа», — указано в сообщении.

Согласно постановлению суда, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 15 октября 2024 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По данным пресс-службы столичного ГСУ СК, 14 августа мужчина при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджёг служебный автомобиль Росгвардии. При этом он знал, что в транспорте находятся сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении девушки, которая подожгла полицейскую машину на территории отдела МВД в Подмосковье. 17 июля она приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское», взяв с собой бутылку с зажигательной смесью. Там девушка подожгла служебный автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал.