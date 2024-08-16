Берлин, 16 августа, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Расследование подрывов на «Северных потоках», которое проводят власти Германии, является «фальшивкой», сообщил немецкий политолог Кристоф Херстль.

Swedish Coast Guard / Global Look Press

«Они [власти ФРГ] должны были быть уверены, что не поймают этого украинского дайвера. Перед судом очень быстро выяснится, что это дело — фальшивка, что вся эта история — театр», — сказал он в эфире «Пятого канала».

По его словам, Берлин планирует сделать так, чтобы данное дело не перешло в суд, иначе вскроется причастность американской стороны к данному делу. Поэтому власти Германии пытаются сделать всё, чтобы обвинения в адрес США прекратились, заключил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа несколько немецких изданий написали о «завершении расследования» подрывов на трубопроводах. В итоге следствие пришло к выводу, что к подрывам причастны профессиональные дайверы с Украины.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в диверсии были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе. По мнению главы российского государства, заинтересованных может быть много, но «залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все».

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» были подорваны в исключительных экономических зонах Швеции и Дании в сентябре 2022 года. Из-за этого обе нити СП и одна из двух нитей СП-2 полностью вышли из строя. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме.