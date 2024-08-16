Минск, 16 августа, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа на своём сайте.

Соцсети Тамара Скворцова

«Пришли печальные новости, 14 августа 2024 года на 79-м году жизни перестало биться сердце заслуженной артистки Республики Беларусь Тамары Владимировны Скворцовой», — сказано в сообщении.

В театре отметили, что Скворцова пользовалась большой популярностью у зрителей, критики, театральной общественности. Она отличалась творческой неутомимостью, постоянным желанием работать, театр был для неё основным содержанием и смыслом жизни.

Тамара Скворцова начала карьеру в театре Якуба Коласа в 1971 году сразу после окончания студии при Белорусском государственном академическом театре имени Янки Купалы и Белорусского государственного университета имени В. И. Ленина. Она сыграла более 80 ролей, среди которых — Мальвина из «Нестерки», Марсела из «Хама», Варвара Ивановна из «Касатки», Агафья Тихоновна из «Женитьбы», бабушка в «Похороните меня за плинтусом» и многие другие.