Курск, 16 августа, 2024, 15:00 — ИА Регнум. В Курской области военные Вооружённых сил России взяли в плен несколько украинских военных, в числе которых оказалась девушка, добровольно вступившая в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Украина. ру».

Кадр из видео

На опубликованной ими видеозаписи бойцы российской армии спрашивают у военнопленных, как они попали в ВСУ. Один из мужчин рассказал, что их насильно затолкали в автобус в Одессе и увезли, а после этого бросили в приграничный регион России. Девушка заявила, что оказалась в украинской армии по собственной воле.

«Добровольно пришла и вступила в ВСУ», — ответила она.

15 августа ВС России в Курской области взяли в плен военных двух бригад ВСУ. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ. По словам одного из военнопленных, их подразделение, войдя в Курскую область и проведя там двое суток, было атаковано российскими войсками, после чего они сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. По данным Минобороны на 16 августа, ВСУ за сутки потеряли до 220 военных на курском направлении.

Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ, отметив, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.