* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 16 августа, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс Марию Певчих и Киру Ярмыш (обе являются физическими лицами, признанными в РФ иностранными агентами) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

Евгений Одиноков/РИА Новости Кира Ярмыш (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Кадр из видео Мария Певчих (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Ярмыш Кира Александровна, 11.10.1989 г. р., г. Ростов-на-Дону <…> Певчих Мария Константиновка, 15.08.1987 г. р., г. Москва», — следует из базы данных службы.

Певчих является главой ФБК (организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована). В свою очередь Ярмыш долгое время была пресс-секретарём Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Как передавало ИА Регнум, 11 марта МВД объявило Ярмыш в розыск. 16 августа 2021 года Ярмыш была приговорена к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на незаконной акции, которая прошла 23 января 2021 года в Москве. После этого пресс-секретарь Навального в скором времени покинула Россию.

21 декабря 2023 года МВД объявило в розыск Певчих. 5 мая того же года Минюст РФ внёс Певчих в реестр иноагентов. В ведомстве отмечали, что она распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа России, публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти РФ, призывала к свержению действующей власти в стране.